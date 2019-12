Grande Fratello, l’ex concorrente Luca Di Tolla si bacia con la vedova di Pino Daniele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra esserci un nuovo cavaliere a fianco di Fabiola Sciabbarrasi , vedova (è stata fidanzata con lui fino a un anno prima della sua scomparsa) del compianto cantante napoletano Pino Daniele. Il fortunato sarebbe, ex recluso del Grande Fratello I due sono stati sorpresi da “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola mercoledì 4 settembre, all’interno di un locale dove prima chiacchierano amichevolmente per poi scambiarsi un bacio appassionato.Luca Di Tolla ha preso parte alla dodicesima edizione del Grande Fratello, dove si era fidanzato con la coinquilina Enrica Saniti con cui, nonostante i molti pareri contrari iniziali, ha avuto una relazione durata diversi anni.Sulla sua storia con Pino Daniele Fabiola ha scritto un libro, “Resta l’amore intorno - La mia vita con Pino” in cui ha raccontato il legame con l’artista e anche il tragico giorno del 4 gennaio 2015 in cui è venuto a mancare.