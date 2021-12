GFVip, Manuel Bortuzzo in crisi: «Mi sento fuori luogo». La reazione di Lulù Selassiè

Un momento di crisi per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, in cui ha ricevuto la visita del padre Franco, Manuel Bortuzzo si è sfogato con la fidanzata Lulù Selassiè: «Mi sento fuori luogo».

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Manuel Bortuzzo in crisi

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip vive un momento di crisi. Dopo la diretta in cui il padre Franco gli ha fatto visita nella casa, Manuel ha avuto un momento di sconforto e ha confessato alla fidanzata Lulù Selassiè di sentirsi fuori luogo e di aver capito che il mondo dei reality non fa per lui: «Mi sento fuori luogo - ha spiegato - So che posso dare tanto, ma posso arrivare fino a un certo punto... La mia vita è un'altra. Per fortuna qui ci sei tu».

Lulù gli chiede il motivo di questa sensazione, dato che sono già quattro i mesi di reclusione e prima non l'aveva mai esternata: «Mi sono sentito fuori luogo fin da subito. Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo. È normale che ogni tanto mi sento un pò fuori da questa situazione».

Manuel Bortuzzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)



Manuel Bortuzzo, con la mente alle Paralimpiadi di Parigi 2024, assicura comunque la fidanzata che non vuole abbandonare la casa: «Se dovessi uscire – gli ha detto Lulù - sarei triste, ma voglio che tu sia felice e riprendi tutto quello che fa parte della tua vita e che vuoi portare a termine».