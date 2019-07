Io e Te, Giuliana De Sio rivela: «Ero innamorata di lui, ma se le faceva tutte». Diaco imbarazzato reagisce così

di Emiliana Costa

Giuliana De Sio ospite a Io e Te, imbarazzo in diretta. Oggi, durante il quotidiano faccia a faccia, Pierluigi Diaco ha intervistato l'attrice campana. Giuliana De Sio ha parlato della sua vita professionale e personale, per poi rivelare: «Ero innamorata di lui, ma se le faceva tutte». Ma andiamo con ordine.

ha raccontato che ha lasciato la casa dei genitori a 18 e per un periodo di tempo avrebbe vissuto in una comune hippie perché si era innamorata del capo carismatico: «Pensavo di farmi una vacanza romantica, ma scoprii che si faceva tutte le donne della comune»., imbarazzato, la redarguisce in maniera bonaria: «Giuliana siamo su Rai1». E lei replica: «Ma questa è storia».L'intervista finisce enon nasconde la sua simpatia per l'attrice: «Mi piace la tua sincerità, viva».