Giulia e Silvia Provvedi, scatti hot a Dubai nonostante la censura islamica

Giulia e Silvia Provvedi, le Donatella , hanno trascorso il Capodanno a Dubai insieme ai fidanzati Pierluigi Gollini e Giorgio "Malefix". Immancabile la foto in atteggiamento sexy delle sorelle su una spaggia della città araba dove tuttavia certe disinvolture rischiano di costare care.Ma le Provvedi sembrano non temere il rischio quando si tratta di accontentare i fan con foto mozzafiato poi rimbalzate sui loro profili Instagram che totalizzano migliaia di like.