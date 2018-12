Giulia Salemi, la mamma Fariba finisce in ospedale ma la figlia non è con lei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ringrazio Dio per avermi dato un'altra occasione», ha dettola madre di, subito dopo essere finita in ospedale. La donna si è sentita male, ma ai fan non è sfuggito che la figlia non era accanto a lei al pronto soccorso. In molti si sono chiesti se le due donne si siano allontanate dopo ila causa dell'ingerenza di Fariba nelle questioni di cuore della figlia, ma in queste ore è proprio l'influencer a cercare di ridimensionare i rumors.Fariba ha pubblicato una stories su Instagram direttamente dal letto d’ospedale con al suo fianco, un uomo, un suo amico. «Che strana la vita, volevo andare in palestra e mi sono trovata al pronto soccorso. Anche questa volta ho sconfitto Azrael», ha scritto Fariba facendo riferimento all’angelo della morte nella religione islamica.La donna ha poi aggiunto: «Grazie al mio amico per essermi stato accanto. Grazie a Dio per avermi dato un’altra occasione. Non ho finito ancora i miei compiti in questa vita».Nelle stories non compare Giulia, ma probabilmente la ragazza ha lasciato la stazione sciistica dove stava trascorrendo le vacanze per raggiungere la madre. A chi sui social le ha chiesto di un possibile litigio ha risposto: «No, non è assolutamente vero. L’ho sentita sempre via messaggio e ci siamo anche viste. Purtroppo c’è sempre una malainformazione generale».