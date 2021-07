Giulia Roberts, la rara foto con il marito Daniel Moder per l'anniversario di matrimonio. «19 anni. È solo l'inizio!»

Il suo volto è noto a tutti, ma le foto assieme al marito non sono molte. Si tratta della storica coppia formata dall’attrice Julia Roberts e dal marito Daniel Moder. Nel giorno del loro 19° anniversario di matrimonio, l’attrice ha postato su Instagram una delle rare foto dove compare col marito: abbracciati sulla spiaggia e sorridenti. Nella didascalia della foto ha scritto: «19 anni. È solo l'inizio!».

Reduce dalla vittoria dell'Oscar, l’attrice 53enne, domenica 4 luglio ha condiviso una foto in cui si vedono entrambi abbracciati sulla spiaggia. I primi commenti arrivano dal regista Sam Taylor-Johnson e l'attore Rita Wilson che hanno scritto: «Buon anniversario! Devo festeggiare alla grande il 20!».

La Roberts ha incontrato il direttore della fotografia Moder, 52 anni, sul set del film del 2001 di lei e Brad Pitt, The Mexican. In seguito hanno avuto tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, 16 anni, e Henry Daniel, 14. È stato riferito che il matrimonio di Roberts e Moder è stato un evento a sorpresa e intimo, con un gruppo di circa 60 familiari e amici invitati a casa per "celebrare il Giorno dell'Indipendenza".