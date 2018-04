Giulia De Lellis, il safari in Africa è hot: la foto seminuda fa il pieno di like

28º c #GDL#africa#tanzania#wild Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: Apr 10, 2018 at 4:37 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno i 28 gradi della Tanzania dove, ex del Gf Vip, è in vacanza con il suo amato. Fatto sta che l'ultima foto pubblicata su Instagram è davvero hot e, neanche a dirlo, ha fatto il pieno di like. Giulia che sta facendo un safari, tra le foto di cammelli e paesaggi, condivide uno scatto super sexy: coperta solo da un micro bolerino bianco di pizzo che lascia intravedere un lato A esplosivo. Per la gioia dei suoi fan. Un po' meno, forse, del suo fidanzato.