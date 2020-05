Giulia De Lellis, lavaggio dei capelli con il sapone per piatti: «Risultato pazzesco»

Giulia De Lellis sempre più scatenata su Instagram. L'ultima stories è dedicata al lavaggio dei capelli con il sapone per i piatti . La showgirl e influencer, che ha ripreso il suo lavoro, ha fatto sapere ai suoi followers di aver ricorso a un rimedio particolare per la cura dei capelli dopo che durante uno shooting fotografico le era stata messa una quantità eccessiva di olio sui capelli che glieli aveva resi molto grassi. La De Lellis ha ammesso di essere tornata a casa disperata e di aver deciso di farsi uno shampoo con il sapone per i piatti. «Chiedo aiuto ai parrucchieri, visto che mi hanno messo litri di olio nei capelli stamattina, ho pensato di lavarli con questo per sgrassare la cute. Poi dopo ho fatto altri due shampoo e devo dire che il risultato è pazzesco, sono bellissimi. Però mi chiedevo, ho sbagliato o si può fare in situazioni come queste?». Se infatti non ha esitato a provare il nuovo rimedio si è anche chiesta se non avesse fatto qualcosa di male.

Giulia De Lellis ammette di avere dei rimedi fai da te quando i suoi capelli sono troppo grassi: «Di solito metto qualche goccia di limone e si asciugano, ma in questo caso ho pensato che non era sufficiente. La risposta? Ancora non è arrivata. Ma molti hanno notato nelle stories la voce di Damante nel sottofondo con il quale ormai sembra essere ripresa a gonfie vele la storia d'amore.

