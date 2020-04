Giulia De Lellis, Damante a Verissimo: «Sono a Roma in piacevole compagnia». Un dettaglio fa infuriare i fan: «È scorretto»

Giulia De Lellis, Andrea Damante a Verissimo: «Sono a Roma in piacevole compagnia». Un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile». Oggi, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno inviato due videomessaggi per i fan a Verissimo.

Nel filmato, Giulia De Lellis racconta la sua quarantena: «​Sono sul terrazzino dei miei genitori. Sto cercando di vedere il bello nel brutto. Prendo tanto tempo per me, sto vivendo la quotidianità dalla mia famiglia. Ho preso un periodo di distanza dai social e questo detox mi ha fatto bene. Sto recuperando degli affetti che avevo messo da parte...». Poi il videomessaggio di Andrea Damante: «Sono a Roma in piacevolissima compagnia, in casa ma nei migliori dei modi. Io erano anni che giravo dalla mattina alla sera. Fermarmi così non è stato facile. Dopo un mese ho trovato una routine. Il consiglio che vi do è quello di trovarvi un nuovo centro per passare questo momento negativo».

Immediati i commenti dei fan su Twitter. «Ma Andrea Damante è sullo stesso terrazzino di Giulia De Lellis». E ancora: «Andrea perché non hai ripreso Giulia, ormai abbiamo capito che siete insieme». Qualcosa però fa infuriare alcuni follower: «È scorretto, abbiamo guardato Verissimo per aspettare la dichiarazione in esclusiva dei Damellis, invece solo due videomessaggi da venti secondi».

Ultimo aggiornamento: 12 Aprile, 09:23

