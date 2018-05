Giulia De Lellis, duro sfogo su Instagram: «Damante mi rivede l'anno del mai»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rottura del fidanzamento tracontinua a tener banco sui social. Nonostante sia mai stato rivelato il motivo della loro separazione, in tanti hanno vociferato di possibili tradimenti da parte di Andrea.Ma per i, come amavano chiamarli i propri fan, sembra essere finita definitivamente dopo il duro sfogo sudi Giulia.Sotto ogni post di Giulia sono tantissime le fan che chiedono se ci sia la possibilità di un riappacificamento, ma questa volta la De Lellis, che ha sempre preferito tacere, ha deciso di rispondere in modo molto netto: "In questa situazione nessuno parla perchè non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti ... Damante mi rivede l'anno del mai, forse ... ma questo lo sa bene. Ora lo sapete anche voi così qualche anima bella se ne farà una ragione, come presto ho dovuto fare anch'io".