Giulia De Lellis, il cucciolo non sta bene e si arrabbia con Andrea Damante: «Non mi aiuta»

Instagram

Giulia De Lellis

Andrea Damante.

Ultimo aggiornamento: 27 Giugno, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siparietto sutraI due sono "neogenitori" di un cucciolo diche recentemente non è stato bene al punto da essere portato dal veterinario. È stata l'influencer romana ad accorgersi che aveva bisogno di cure, mentre il dj veronese ha sottovalutato la situazione. L'arrivo del cane, a cui hanno dato il nome diper gli amici, sta mettendo la coppia alla prova.Dopo una visita di controllo, i due hanno dato origine a un botta e risposta su. «Sono tornata adesso a casa, sono stata dal veterinario. Sta molto meglio, le medicine sono state d’aiuto, abbiamo azzeccato la cura, siamo sereni», ha detto la De Lellis nelle stories su Instagram.E Damante sottolinea con ironia: «Tommy sta bene, non ha niente. È semplicemente un neonato». Da qui la risposta piccata di Giulia: «Per fortuna sono una mamma che si preoccupa, lui proprio non mi aiuta, sottovaluta la situazione. Non minimizzare perchè Tommy non stava affatto bene, anzi».