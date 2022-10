Gisele Bundchen single, l'annuncio social: «Divorzio da Tom Brady»

Dopo tanto parlare è arrivata la conferma. Un'altra coppia dello show business si è detta addio per sempre. Gisele Bundchen e Tom Brady hanno ufficializzato il loro divorzio e hanno dato l'annuncio sui social. Dopo 13 anni di storia d'amore la super top model e l'icona del Football americano hanno raggiunto l'accordo finale che ha sancito la loro separazione definitiva.

L'annuncio social

Da settimane l'ormai ex coppia aveva i riflettori del gossip puntati contro. Tra mille rumors e indiscrezioni, l'unica cosa certa è che il loro matrimonio era ai titoli di coda. Così, dopo aver raggiunto l'accordo sulla custodia dei due figli, Benjamin e Vivien, e la spartizione di un patrimonio da capogiro (attorno ai 600 milioni di dollari), ecco che la coppia si è detta addio con un annuncio condiviso nei loro profili Instagram. In una storia comune, Gisele Bundhcen e Tom Brady, hanno annunciato: «Nei giorni scorsi, abbiamo finalizzato il nostro divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati ​​a questa decisione amichevolmente e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Farlo è, ovviamente, doloroso e difficile, come lo è per molte persone che attraversano la stessa cosa ogni giorno in tutto il mondo. Siamo fortunati, con bambini belli e meravigliosi che continueranno ad essere il centro del nostro mondo. Continueremo a lavorare uno affianco all'altra insieme come genitori per assicurarci che ricevano sempre l'amore e l'attenzione che meritano».

Privacy

Ma per una delle donne più affascinanti e desiderate al mondo, la questione della privacy in un momento così delicato è fondamentale e quindi ha aggiunto: «La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo separati è difficile affrontare una cosa del genere, ma mi sento fortunata per il tempo trascorso insieme e auguro sempre il meglio a Tom. Chiedo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento delicato. Grazie». Gisele Bundchen e Tom Brady, dunque, ufficializzano la loro separazione senza però fornire dettagli sui motivi che li hanno portati alla rottura. Nelle ultime settimane le voci relative alla loro relazione orma compromessa sono state molte, ma tutte sembrano avere come denominatore comune la scelta di Tom Brady di tornare a calcare i campi da Football.

I dettagli sul divorzio

Anche sui dettagli del divorzio, le notizie sono davvero poche. Le carte sono state depositate in Florida e, a quanto pare, rimarranno riservate. Le voci sulla separazione si rincorrono da tempo. Pare che la super top model sentisse molto la mancanza del marito, sposato nel 2009, che per motivi di lavoro era sempre lontano da casa. Tanto che pare vivessero separati ormai da mesi. Un'ufficialità, dunque, che non è un vero e proprio fulmine a ciel sereno, ma che comunque sta suscitando reazioni in tutto il mondo. Che per i due ci sia spazio, in futuro, per nuove frequentazioni o amori?