Cottone, l'ex della Marini parla per la prima volta: «Valeria? Forse stava con me per interesse»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho sposato Valeria perchè ero innamorato. Perchè è finito il matrimonio? Io non lo so». Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, parla per la prima volta in tv da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Raiuno dopo aver ascoltato per anni in silenzio le dichiarazioni della diva sul loro rapporto. «Non so cosa abbia nella mente Valeria, io l'ho perdonata, di certo non la odio. Forse lei ha vissuto la relazione per interesse, io continuavo ad essere un uomo che stava con una donna per amore», spiega Cottone. Le dichiarazioni della Marini per cui il matrimonio non sarebbe mai stato consumato, sono, secondo lui, «una trovata, una cosa ridicola, direi quasi grottesca. Una persona che sta con uno per 5 anni non può dire che il matrimonio non è stato consumato».Cottone ha parlato anche di Fabrizio Corona, conosciuto in cella: «Siamo entrati in carcere nello stesso giorno, già conoscevo Fabrizio, questa cosa mi ha dato una mano. Li ho scoperto la persona Fabrizio, una persona tranquilla che vive di intuizioni. Penso che per dignità facevamo finta di non avere nessuno dei due momenti bui, per orgoglio. Ma poi ti approcci all'altra persona per superare un momento di difficoltà, per parlare, per evadere».