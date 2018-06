Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni: nato Marlo, il figlio di Natalia jr

💙MARLO💙 Mamma @nataliamastrota Papà @danielcastillolofthouse Un post condiviso da pollicione (@giorgiomastrota) in data: Giu 10, 2018 at 1:39 PDT

Alla fine dell'anno scorso, all'età di 53 anni, era diventato papà per la quarta volta. Oggi, invece, lui esono diventatiper la prima volta: è infatti nato, il bimbo della loro figlia,La 23enne Natalia ha infatti partorito il suo primogenito, avuto dal compagno Daniel Del Castillo. Nonno Giorgio non ha voluto perdersi il momento ed ha accompagnato la figlia in clinica, come ha documentato su Instagram Stories. Prima di entrare, il re delle televendite non ha nascosto tutta l'emozione per l'arrivo del nipotino: «Dai che ci siamo, tra poche ore sarò nonno e Natalia sarà mamma».Immancabile il pollicione ad accompagnare ogni momento del lieto evento. Prima c'è uno scatto del piccolo, poi nelle Stories compare anche uno scatto di Natalia e del suo bimbo, questa volta coperti da pollicioni in formato emoji e non in quello originale di Giorgio. «Nonno pollicione è troppo emozionato per apparire», si legge nel post temporaneo su Instagram.