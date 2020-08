Giorgio Mastrota annulla le nozze con Flo Guetierrez per il Coronavirus: si doveva sposare a settembre

Nozze rimandate per Giorgio Mastrota. Giorgio Mastrota si doveva sposare il prossimo settembre con la compagna, Floribeth Guetierrez, ma ha dovuto cancellare la data a causa delle limitazioni date della norme, come quella di indossare le mascherine, per contrastare il coronavirus.



“Io e Flo non abbiamo fretta: vogliamo una cerimonia senza mascherine, distanze o limiti al numero degli ospiti come adesso – ha spiegato a “DiPiùTv” - Per completare il quadro: noi due, i nostri due figli. Le nozze servono a suggellare tutto". La funzione sarà in municipio: “Ci sposeremo in municipio perché con Natalia mi ero sposato in Chiesa. Però un mio caro amico frate mi ha promesso che verrà per tenere un discorso. Alla nozze ci sarà tutta la mia tribù: i miei quattro figli e i miei due nipoti. Sarà bellissimo”.

La coppia ha due figli, Matilde e Leonardo, mentre Mastrota ha già due “eredi”, Natalia Junior, avuta 25 anni fa dall’ex moglie Natalia Estrada, e Federico, nato da una precedente relazione.

Proprio recentemente Mastrota è diventato nonno bis, dato che Natalia gli ha regalato il secondo nipote, Sacha.

