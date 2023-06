Giorgia Soleri trasloca e lascia la casa di Roma dove viveva con Damiano. Sui social: «Dopo i Rolex, la guerra dei gatti?»

I più cattivi sui social hanno già sentenziato: «Dopo la guerra dei Rolex, sarà il momento della guerra dei gatti?». In realtà, niente di più falso: nonostante la storia tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin sia finita, tutto questo non avrà ripercussioni sui gatti amatissimi da entrambi.

Quelli che vivevano con loro a Roma, dovrebbero trasferirsi insieme a Giorgia. Anche perché sono stati una delle prime preoccupazioni della coppia.

Giorgia Soleri su Damiano: «La nostra relazione non era monogama. Avrebbe potuto evitare? Sì ma anche io ho sbagliato»

Damiano a Milano, Giorgia in treno verso Roma

Oggi Damiano è a Madrid dove stasera con i Maneskin si esibirà sul palco del Primavera Sound di Madrid. La sua ex fidanzata Giorgia, invece, ha postato sui social una foto in treno mentre torna a Roma dopo aver lanciato la sua linea di make up. A farle compagnia il libro "La zoccola etica" di Dossie Easton e Janet Hardy che tratta il tema del poliamore e delle relazioni aperte. Lei stessa sui social, dopo il video di Damiano che baciava in discoteca la nuova fiamma Martina Taglienti, ha scritto: «Non considero l'esclusività un valore (al contrario lo è l'inclusività), motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora».

Il trasferimento: sarà lei a lasciare l'appartamento

I due vivevano insieme nella zona ovest di Roma. Secondo i primi rumors, sarà lei a fare le valigie e traslocare, con ogni probabilità a Milano che è la sua città. «A Roma ci sono le persone che amo» aveva scritto solo qualche giorno fa. Adesso che la relazione con Damiano si è chiusa, la scelta è stata quella di rientrare a Milano, anche per facilitarsi nel suo lavoro.