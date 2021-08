Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin rassicura i fan dopo l'operazione: «Ciao amici, sto bene»

«Ciao amici, l'operazione è andata». Poche parole e un "ok" con la mano per comunicare ai fan che sta bene: è Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, che torna sui Instagram dopo l'intervento per endometriosi. Ieri sera la modella aveva annunciato che si trovava in ospedale dopo una diagnosi arrivata lo scorso marzo al termine di anni di infinite sofferenze. Oggi, finalmente, si è sottoposta all'operazione.

APPROFONDIMENTI LA MALATTIA Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin racconta la sua... INARRESTABILI Maneskin scatenati al Festival in Belgio: Victoria "nuda" e...

Leggi anche - GF Vip, Sonia Bruganelli e il commento social su Adriana Volpe che fa infuriare i follower: «Avevo letto “quando capisce”…»

Nello scatto condiviso sul social, Giorgia guarda in camera e sorride, rassicurando tutti circa le sue condizioni:

«Sono tornata in camera da poco, ma sono sveglia da un paio di ore. Al momento sto bene, sono molto sveglia e lucida (anestesista top), ho solo un po' di dolore, ma nemmeno troppo al momento».

Giorgia, che già nei mesi scorsi aveva confessato di soffrire di vulvodinia, ha spiegato solo ieri in un lungo post di soffrire anche di endometriosi, malattia cronica e invalidante, caratterizzata dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente riveste la cavità uterina, al di fuori dell'utero, e da dolore pelvico. A supportarla in questi anni, oltre alla famiglia, anche il fidanzato Damiano.