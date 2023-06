«Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me», come in Mon Amour, la canzone di Annalisa che conquista le classifiche a suon di streams. Non una hit in linea con l’immaginario dei Maneskin, ma che si presta bene a raccontare queste giornate della band romana. Prima le foto scattate negli scorsi giorni dai paparazzi alla bassista Victoria De Angelis, in vacanza tra Ibiza e Formentera, su uno yacht, mentre baciava appassionatamente la nuova fidanzata Luna Passos, giovane modella brasiliana. Poi il video che immortala il frontman Damiano David mentre bacia altrettanto appassionatamente in una discoteca la modella Martina Taglienti, senza sapere di essere ripreso da qualcuno che ha poi condiviso la clip su TikTok, cogliendo di sorpresa i fan dei Maneskin. È finita dunque la relazione tra il cantante e Giorgia Soleri, la storica fidanzata del leader della band di Zitti e buoni? Sì.

LA CONFERMA

E a confermarlo è stato, non senza fastidio, lo stesso Damiano David, il quale non potendo ignorare la vicenda (che ha tenuto banco sui social), ha pubblicato una nota tra le sue storie Instagram per fare chiarezza dal suo punto di vista: «Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento», ha scritto il 24enne cantante romano ai suoi 5,2 milioni di follower.

Nessuna replica da parte di Giorgia Soleri, che un mese fa pubblicava su Instagram una foto che la ritraeva tra le braccia del cantante («Ogni giorno di più», scriveva). I due si conoscevano da otto anni. Damiano le aveva dedicato, tra le altre, Timezone, una canzone dell’ultimo album della band, Rush!, nella quale il cantante parlava della relazione a distanza con Giorgia, che un anno fa aveva anche accompagnato alla Camera dei Deputati per sostenere la campagna di sensibilizzazione della Soleri sulla vulvodinia e la neuropatia del pudendo.

La nuova fiamma del cantante, Martina Taglienti, romana, classe 2001, è un personaggio noto ai fan dei Maneskin: tra le amiche più strette della bassista Victoria De Angelis, in questi mesi ha più volte raggiunto Damiano e gli altri componenti della band in giro per il mondo. Giorgia Soleri, che in passato aveva polemizzato per essere sempre definita come «la fidanzata di Damiano», aveva rimosso l’account di Damiano David dai profili seguiti su Instagram (lui, invece, continua a seguirla).

Le fan dei Maneskin che, forse un po’ gelose di Damiano, hanno più volte attaccato sui social Giorgia Soleri (tanto da spingere la ragazza a sfogarsi): «Odio su odio, richiesta costante di dimostrare quanto e come sto male», aveva tuonato Soleri), erano invece dalla sua parte: «Aspettare un po’ più di qualche giorno per farsi vedere con un’altra dopo la fine di una storia durata anni, pareva brutto?». Qualcuno, però, non ha mancato di fare ironia: «Quindi adesso non è nemmeno più la ragazza di Damiano dei Maneskin?».