Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le prime foto insieme: "È successo per caso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Galeotta è stata la settimana della moda milanese, almeno così sembra.sembrano essere molto presi nella loroanche se è un amore appena nato.Chi ha pubblicato le foto in cui i due sono sorridenti e molto intimi. L'ex nuotatore e l'ex velina sono stati immortalati mentre erano a pranzo fuori a Milano, dopo il loro incontro la coppia si sarebbe concessa una piccola fuga d'amore in un B&B in Svizzera, probabilmente per stare lontani da occhi indiscreti.«E' successo per caso», avrebbe detto Magnini. L'ex nuotatore usciva da una storia molto importante con Federica Pellegrini, i due infatti avrebbero rotto proprio a poco dalle nozze che sembravano essere imminenti. Giorgia anche ha avuto una relazione molto importante con il bikers Brumotti da cui ha avuto anche una bambina. Sembra che si siano conosciuti durante un'uscita tra amici, ma abbiano poi scelto di approfondire la loro conoscenza e...se son rose sicuramente fioriranno.