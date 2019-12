Giorgia Palmas e Filippo Magnini e il matrimonio, viaggio di nozze anticipato a Dubai

Dopo il sì per le prossime nozze detto via social Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono partiti per un viaggio di nozze anticipato e, assieme a Sofia, figlia dell’ex velina e dell’ex calciatore Davide Bombardini, hanno raggiunto la soleggiata Dubai.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano, la proposta sotto l'albero di Natale: «Difficile trovare le parole giuste...»



La meta è molto ambita e frequentata da diversi vip, come Alessia Marcuzzi, il marito Paolo Marconi e Simone Inzaghi con famiglia. Giorgia e Filippo hanno postato dalle loro stories diversi scatti che li vedono divertirsi fra bagni in piscina e visite nei diversi show che propone la località.

Ad annunciare le future nozze fra Giorgia e l’ex di Federica Pellegrini è stato lo stesso Magnini dal suo account instagram e la la Palmas non ha nascosto la sua felicità: “Sono tanto emozionata - ha scritto in un post su Instagram - ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola 💫 Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo”.

