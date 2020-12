Giorgia Palmas positiva al Covid dopo Filippo Magnini: ecco come sta la figlia di appena 3 mesi

Giorgia Palmas positiva al Covid. Dopo l'annuncio della malattia del compagno Filippo Magnini anche per l'ex velina è arrivata la brutta notizia nel giorno di Natale. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un lungo post su Instagram in cui ha informato i followers del suo stato di salute e di quello di tutta la famiglia

«Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)...», ha annunciato su Instagram dopo aver fatto gli auguri a tutti i followers sottolineando che questo sarà per tutti un Natale particolare, diverso ma che permetterà di riscoprire il senso della famiglia.

Giorgia ha rassicurato sulle condizioni di salute di tutti i suoi cari: «Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così... Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone... prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro». Poi conclude: «Le preoccupazioni ci sono è ovvio ma anche la positività di spirito e la voglio tenere stretta tra le mani ora più che mai. Adesso per questo Natale ho un desiderio e credo che tutti abbiate già capito quale».

