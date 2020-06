Giorgia Meloni da Maurizio Costanzo: «Io gelosissima. Andrea? Non l'ho mai tradito»

Giorgia Meloni viene intervistata da Maurizio Costanzo che sbotta a sorpresa durante l'intervista. Nell'ultima puntata della trasmissione L'Intervista, Maurizio Costanzo ha intervistato la leader di Fratelli d'Italia, che si è raccontata a cuore aperto, dalla politica alla vita privata. E proprio parlando di relazioni amorose, Giorgia Meloni - innamorata del suo compagno Andrea Giambruno, con il quale ha una figlia - ha ammesso di essere un po' gelosa. «Se quello che tuo è mio - spiega ironica - anche il cellulare, quindi fammelo vedere...». Poi aggiunge: «Io sono una persona molto seria, non mi concederei mai un tradimento».



Costanzo, a quel punto, la interrompe e le chiede divertito: «Ma pure ad Andrea dice ste stronz***?». Giorgia Meloni ridendo conclude: «È vero, non ho mai tradito Andrea. Sfido chinque a dire il contrario. Il week end più bello insieme? A Parigi. Io sono molto gelosa, ma lui lo è più di me. Tendiamo a discutere parecchio». Poi di nuovo il tema cellulari: «Sì, diciamo che io sono una persona che si accorge di tutto, non mi si frega, controllo i cellulari e quando ho beccato qualcuno in passato…. Ma poi gli uomini non imparano che i messaggi vanno cancellati». E gli uomini di sinistra? «Non mi sono innamorata di uno del Pd, ma ho avuto dei flirt».

Meloni: «Candidata sindaco a Roma? Non a questo giro». Raggi attende il voto su Rousseau

Giorgia Meloni: Cuccarini non sarà confermata. «Secondo indiscrezioni Lorella Cuccarini non sarà confermata in Rai per motivi politici. Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata è ingiustificabile. Epureranno tutti coloro che non si piegano a diktat partito? #iostoconlorella». È il tweet di Giorgia Meloni sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni secondo le quali il prossimo anno alla conduzione de 'La Vita in direttà resterebbe solo Alberto Matano.

Secondo indiscrezioni Lorella Cuccarini non sarà confermata in Rai per motivi politici. Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata è ingiustificabile. Epureranno tutti coloro che non si piegano a diktat partito? #iostoconlorellahttps://t.co/m2g9GPotNC — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 12, 2020

Ultimo aggiornamento: 14 Giugno, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA