di Ilaria Del Prete

Gigi Marzullo ha sposato la sua compagna storica Antonella De Iuliis. Il matrimonio si è svolto nel comune di Nusco ed è stato celebrato dal sindaco Ciriaco De Mita, da sempre amico dello sposo, nel più totale riserbo: il giornalista e conduttore televisivo Marzullo, infatti, non ha svelato la data del matrimonio se non a cose fatte. Le prime foto del matrimonio sono state pubblicate da Leggo., 65 anni, ha rinunciato al titolo di scapolo d'oro di casa Rai capitolando ad Antonella, sua compagna da vent'anni e dirigente della prestigiosa società Sviluppo Italia . Alla cerimonia molto riservata, invitati pochi amici tra cui Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Italo con la compagna Sabrina Ferilli e Adriano Galliani, ex ad del Milan. Dopo il fatidico "sì", gli ospiti di Marzullo sono stati invitati a casa De Mita per il pranzo nuziale.