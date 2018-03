Gigi D'Alessio e il nuovo amore dopo la separazione da Anna Tatangelo: "Sostenuto da una fan fedele..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Ultimamente hanno avuto molto risalto i giudizi espressi via social, di Ilaria, Figlia di, dopo l’intervista rilasciata dasulla sua passata relazione col cantante napoletano.Gigi è comunque ufficialmente single dopo la fine della sua lunga unione e nulla è trapelato finora circa sue nuove love story.Ad interrompere la tregua mediatica arriva Alberto Dandolo per “Oggi” secondo cui il cantante sarebbe “accompagnato” da una fan speciale: A Napoli – fa sapere nella sua rubrica - gira voce che Gigi D'Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo…”.