Gigi D'Alessio, è nato il figlio avuto da Denise Esposito: «Benvenuto alla vita Francesco»

«Francesco, benvenuto alla vita». Con queste parole, accompagnate dall'emoticon che raffigura un cuore, Gigi D'Alessio annuncia su twitter la nascita del figlio Francesco, avuto dalla fidanzata Denise Esposito. Il cantante posta anche la foto della targhetta della Casa di Cura Ruesch di Napoli, dove il piccolo è nato oggi alle 15:14, in cui si legge che il bebè pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri.

Chi è Denise Esposito?

Ma chi è la donna che ha fatto breccia nel cuore di gigi D'Alessio? Denise Esposito ha 28 anni, è nata e cresciuta a Napoli ed è sempre stata una fan del cantante. Nonostante il suo fisico da modella, Denise non ha ambizioni nel mondo dello spettacolo, anzi studia giurisprudenza e spera di diventare avvocato. Figlia di una famiglia tradizionale del sud: il papà (Salvatore) è generale di Brigata ed ha un fratello di 31 anni a cui la ragazza è molto legata. Gigi e Denise si sono incontrati per la prima volta a Capri nel 2020, durante un concerto del cantante. Immediato il colpo di fulmine e da febbraio dello scorso anno hanno ufficializzato la loro storia in famiglia. Al resto ci hanno pensato i giornali.