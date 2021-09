Gigi D'Alessio, il figlio Claudio accusato di aggressione alla colf: «Sette anni per un livido al braccio»

Il figlio di Gigi D'Alessio, Claudio D'Alessio, da 7 anni è imputato con l'accusa di aver aggredito la colf. Il 35enne in aula si è sfogato per i tempi della giustizia, dicendosi stanco di dover attendere per l'esito di una vicenda che si trascina ormai da molto tempo. «Non ho alcun interesse a rinviare il processo perchè ogni volta che è fissata una udienza subisco diffamazioni che hanno ripercussioni sotto l'aspetto professionale. Da 7 anni si sta facendo processo per un livido dietro ad un braccio», ha detto Claudio D'Alessio nel corso del processo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Luca D'Alessio, figlio di Gigi, concorrente a Amici 21 (ma Anna... TELEVISIONE Amici, c'è anche il figlio di Gigi D'Alessio:... LA GRAVIDANZA Gigi D'Alessio, la compagna Denise mostra la foto della pancia:... PODCAST Dal GFVip a X Factor: tra modelli sbagliati e politically correct, lo...

Claudio D'Alessio, l'aggressione alla colf in casa a Roma

L'aggressione sarebbe avvenuta nella sua abitazione dei Parioli, a Roma. La vittima sarebbe la domestica, una donna di nazionalità ucraina. «Non ho interesse a rinviare l'udienza. Non ho mai avuto un confronto con la signora e lo vorrei avere. Non ne posso più», ha aggiunto il figlio del cantante napoletano.

I motivi dei rinvii

Il Covid e i rinvii dovuti alle mancate comparizioni di alcuni testimoni hanno allungato il processo fino a portarlo a ridosso della data entro la quale scatterebbe la prescrizione (22 gennaio 2022) e per questo la parte civile ha adombrato il sospetto che i rinvii fossero finalizzati ad una strategia difensiva per arrivare a quella data. L'imputato ha voluto, con le sue dichiarazioni spontanee, sostenere invece che i continui rinvii ledono la sua immagine.