Gianni Morandi posta una foto su Fb e ritrova la fan dopo 53 anni: la storia è incredibile

Ritrovarsi 53 anni dopo.ha ricevuto e pubblicato suunain bianco e nero che lo ritrae insieme a una sua: «Siamo nel 1966 - scrive il cantante - in un locale, o meglio, in un dancing, 'La Lucciola' di Concordia sul Secchia, in provincia di Modena». E aggiunge: «Questa bella ragazza si chiama Gabriella e credo di non averla mai più vista da allora...».Il merito è di Luca, il figlio di Gabriella, che ha inviato a la foto a Gianni Morandi. Il ragazzo ha raccontato la dinamica alla Gazzetta di Modena: «Ho inviato a mio fratello Elia la foto di mia madre con Gianni Morandi. Poi ce la siamo trovata sui social. La mamma non ha Facebook e l'abbiamo avvertita noi. Figuratevi, la chat di famiglia si è infiammata!». Il cantante non ha dimenticato quella giovane fan che, tanti anni fa, gli chiese una foto insieme proprio come si usa ora: «Gianni mi ha chiamato - racconta ancora Luca - è stato carino. Abbiamo chiacchierato un po' e mi ha chiesto come stava mia mamma. La foto dovrebbe essere stata scattata alla Lucciola o in un locale di Suzzara che non c'è più. All'epoca era naturale che i cantanti famosi venissero nella Bassa per esibirsi».