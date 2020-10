Gianluca Vacchi diventa papà: è nata la piccola Blu Jerusalema. Balletto social anche in ospedale

Gianluca Vacchi, 53 anni, è diventato papà. Questa mattina la compagna dell'imprenditore bolognese, Sharon Fonseca, 25 anni, ha dato alla luce piccola Blu Jerusalema, questo il nome scelto dai genitori. L'annuncio è stato dato questo pomeriggio sui social dei due influencer, celebri per i loro balletti sulle note dei tormentoni del momento. «Lei è con noi - ha scritto Vacchi su Instagram sotto alla di loro due abbracciati alla neonata - Sharon e io siamo lieti di annunciarvi che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è in buona salute e già la amiamo più delle nostre stesse vite. Gianluca e Sharon». Gli fa eco la fidanzata che sul suo profilo scrive: «Non riesco a esprimere a parole questa esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando. Siamo grati e fortunati. Benvenuta nel mondo Blu Jerusalema Vacchi».

Immancabile il balletto social, anche se poche ore prima dal partom che ha avuto come quinte la sala di attesa della sala parto della clinica bolognese. Vacchi non si fa intimidire e assieme alla fidanzata, danza sulle note di What You Know Bout Love di Pop Smoke e fa impazzire i cuori dei suoi followers. Oggi, però, dopo l'annuncio del parto riuscito, si è scatenata l'ironia social sul nome della piccola. «Se Gianluca Vacchi ha messo nome alla figlia Blu Jerusalema non vedo perché io non posso chiamare mia figlia Karaoke Guantanamera», scrive qualcuno. «A saperlo avrei chiamato mio figlio Eugenio Wish You Were Here» scherza qualcun altro.

