Giacomo Urtis, età, fidanzato, interventi e clienti vip: come era (e come è) il chirurgo estetico (amico "speciale" di Fabrizio Corona)

Torna sotto i riflettori Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip arriva a Belve e stravolge tutti con il suo look e le sue dichiarazioni. Ha parlato del suo rapporto speciale con Fabrizio Corona e di quell'intimità che li lega da molto tempo, senza gelosie. Da sempre al centro del gossip, vediamo insieme chi è Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis, chi è

Giacomo Urtis è nato a Caracas il 28 settembre 1977, (ha 45 anni), ed è proprio in Venezuela che trascorre i suoi primi anni di vita. Ma ritorna poi in Sardegna, ad Alghero, paese d’origine dei genitori, pochi anni dopo per proseguire gli studi. Sembra che Giacomo sia stato un appassionato di bellezza sin da piccolissimo per questo ha scelto la facoltà di Medicina e Chirurgia. Si laurea nel 2002 all’Università di Sassari specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Continua il suo percorso all’Università degli Studi di Milano dove acquisisce il Master in Chirurgia Estetica che lo porterà a potenziare la sua carriera diventando un vero guru in questo ambito.

I ritocchini: come era e come è

Giacomo Urtis oltre ad essere un chirurgo ha provato su se stesso tantissimi interventi estetici. Ha cominciato con lifting per eliminare i segni del tempo sul viso e da allora non si è più fermato, aveva detto di voler diventare ermafrodita proprio avvalendosi della chirurgia, progetto poi abbandonato. Tuttavia Giacomo ha provato su di se tantissime tecniche tanto che il suo addome sembra non sia frutto di ore di palestra ma di una sapiente liposuzione unita a innesti di muscolo. Come dichiarato a "Live – Non è la D'Urso", tempo fa si è fatto asportare 9 litri di grasso in eccesso, si è fatto scolpire il corpo, ha rimodellato il lato b. Ora ha bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e un fondoschiena dalla forma "a diamante" che ricorda quello dei ballerini brasiliani. Ama stravolgere il suo look e ora appare con folta chioma bionda acconciata con boccoli, occhi da gatto, zigomi sporgenti e labbra turgide.

Pronto a cambiar sesso?

Giacomo Urtis, noto per essere il chirurgo estetico dei vip, ha esagerato con i ritocchini? Capelli lunghi biondi, occhi da gatta, sopracciglia ben definite e nasino all'insu'. L'ex gieffino, che non ha mai nascosto di ricorrere lui stesso alla chirurgia plastica, è un altro. E mentre lui si mostra fiero delle sue "trasformazioni" sui social, su Instagram sotto le sue foto e i suoi video piovono critiche. C'é chi lo paragona ad Angelina Jolie (non quella dei tempi d'oro), chi lo scambia per Nina Moric e chi per Sophie Codegoni. E addirittura c'è anche chi ha ipotizzato che potesse esser pronto a fare l'intervento per cambiar sesso. Ma lui stesso ha negato.

Vita privata

Giacomo Urtis sappiamo che non ha mai negato la sua omosessualità è attualmente single. In passato ha avuto una storia con il brasiliano Rodrigo Alves (conosciuto oggi come Jessica Alves), e noto al grande pubblico come “Il Ken Umano”. In un’intervista a Spy.it, Alves ha spiegato che la storia tra loro si concluse anche per via delle intenzioni del brasiliano di cambiare sesso. A distanza di tempo, l’amore per Giacomo non è finito: Jessica ha infatti rivelato di amarlo ancora. E poi ha raccontato più volte il suo rapporto speciale con Fabrizio Corona.

La televisione

Fonda poi la sua azienda, la “Dr Urtis Clinic”, una rete di specialisti in Chirurgia e Medicina Estetica nonché in Dermatologia. Il suo successo come chirurgo dei vip lo elegge anche come personaggio televisivo e inizia a partecipare come ospite a numerosi salotti televisivi. Nel 2017 diventa uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Poi recita nella web serie “The Lady” di Lory del Santo, oltre ad aver anche preso parte alla realizzazione di un servizio sul programma tv “Le Iene” in cui si parlava di cura della bellezza. Oggi Urtis collabora con numerose riviste e partecipa regolarmente come opinionista ed esperto a numerose trasmissioni televisive. Poi ha provato anche a gettarsi nel mondo della musica. E’ entrato come ospite del GF VIP 2020 per portare scompiglio nella casa avendo lui «nel suo cellulare moltissimi segreti dei vip» che tra l’altro sono anche suoi clienti. Con il passare dei giorni diventa concorrente a tutti gli effetti del GF VIP 5 e in seguito torna anche nel GF VIP 6.

I clienti vip: chi sono

Sul profilo Instagram di Giacomo Urtis che vanta oltre 600.000 follower è possibile vedere diverse foto che il chirurgo ha scattato in compagnia dei suoi pazienti: riconosciamo Selvaggia Roma, Andrea Battistelli e Anna Boschetti, Mara Venier, Taylor Mega, Francesca Cipriani, Dayane Mello, Francesca Tocca, Valeria Marini, Deianira Marzano, Francesca Brambilla e Soleil Sorge pr citarne alcuni.

L'inchiesta

Agli inizi del 2020 è stato protagonista di un’indagine in merito alle sue attività di chirurgo plastico: si evince da un comunicato ufficiale pervenuto dalla SICRE, ovvero la Società Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica al giornale Novella 2000 come «Giacomo Urtis non debba essere considerato e definito chirurgo plastico ed estetico» perché appunto Urtis non ha mai conseguito la Specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica , titolo della durata di 5 anni che permette appunto a chi conclude questo percorso di praticare effettivamente la chirurgia estetica. Puntuale è arrivata la risposta del legale di Urtis, e la diffida nei confronti di Paolo Palombo, presidente della SICPRE, e di Novella 2000 che ha rilanciato la notizia. «Il dottor Urtis oltre alla specializzazione in Dermatologia e Venereologia (i cui specializzati fanno regolarmente interventi chirurgici) - ha scritto l'avvocato sulla pagina Facebook di Urtis - ha conseguito il Master di Secondo Livello in Chirurgia Estetica presso l'Università degli Studi di Milano che anche S.I.C.P.R.E annovera tra i suoi corsi di formazione con, tra le prospettive occupazionali, 'l'attività operativa di chirurgia plastica ed estetica in modo più qualificato', oltre che la didattica articolata anche su 'tecniche di chirurgia plastica di base, innesti e trapianti'».