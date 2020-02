GF Vip, Clizia chiude le porte a Francesco Sarcina per sempre: «Mi aveva uccisa e sono rinata, lui è un infelice»

Grande Fratello Vip 2020, Clizia chiude le porte a Francesco Sarcina per sempre: «Mi aveva uccisa e sono rinata, lui è un infelice». Sanremo 2020 entra nella casa del Grande Fratello durante la diretta della decima puntata. Come? Attraverso una clip della canzone di Francesco Sarcina ex marito di Clizia Incorvaia.

Clizia Incorvaia all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 sta ritrovando se stessa, e forse qualcosa di più (ha baciato Paolo Ciavarro). Fuori il suo ex marito, Francesco Sarcina è andato a Sanremo 2020 con una canzone che parla di lei. Alfonso Signorini chiede a Clizia di vedere una clip della sua esibizione al Festival per commentare insieme la canzone "Dov'è".

«Sei tu sei un infelice sarai sempre un infelice, Francesco è una persona estremamente sofferente», commenta Clizia. Signorini le mostra il testo della canzone e le chiede dov'è la gioia: «Per me la gioia è nell'aver ritrovato me stessa, il consiglio che gli do è di liberarsi dal suo meta personaggio e di circondarsi da persone più sane e non da pedine che lui governa come un deus ex machina. Io ho amato tanto questo uomo - risponde Clizia ad Alfonso sulla possibilità di un ritorno di fiamma - ma mi aveva completamente ucciso come donna, come femmina, fortunatamente sono riuscita a leccarmi le ferite e rinascere dalle mie ceneri».



