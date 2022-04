Gf Vip, Sophie Codegoni ai genitori preoccupati: «Lasciatemi vivere la mia storia con Alessandro»

Dopo l'avventura al Gf Vip Sophie Codegoni risponde ai genitori, preoccupati per la sua storia d'amore con Alessandro Basciano. Sophie e Alessandro si sono conosciuti durante l'avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini e i suoi genitori, nonostante favorevoli alla storia, avevano già espresso il timore che la figlia, come successo in precedente relazioni, potesse soffrire.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (Instagram)

Gf Vip, Sophie Codegoni e la lettera ai genitori preoccupati

Al Gf Vp Sophie Codegnoni ha iniziato la sua storia d'amore con il coinquilino Alessandro Basciano, che prosegue anche fuori dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini. I genitori dell'ex tronista si erano già detti preoccupati che la figlia potesse soffrire come accaduto in storie d'amore precedenti e hanno confermato i lori timori a “DiPiù”. Sophie ha quindi deciso di tranquillizzarli, rispondendo attraverso un lettera pubblicata sul settimanale: «Cari mamma e papà – ha scritto l'ex gieffina - quando sono uscita dalla casa del Gf Vip ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere. Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Alessandro Basciano ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto nella vita temevate che potessi vivere una nuova delusione e, allora, ho deciso di scrivervi anche io, per rassicurarvi e anche per dirvi di non preoccuparti. Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia con Alessandro».

La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è solida e i progetti futuri non mancano :«So che il vostro è un gesto d’amore, di protezione nei miei confronti, ma anche se ho soltanto venti anni, sono una ragazza forte e l’esperienza nella casa mi ha reso ancora più sicura di me stessa. Con Alessandro abbiamo tanti progetti, tanta voglia di vivere in coppia e di pensare a un futuro insieme (..) Vogliamo andare a vivere insieme e, in un futuro non troppo lontano, desideriamo dei bambini, una famiglia. Poi c’è anche il suo bambino, perché Alessandro è già papà: dunque abbiamo bisogno di spazio (…) Alessandro lo avete conosciuto, avete visto quanto è dolce, protettivo, un ragazzo unico e so che lo adorate, dunque state tranquilli, io accetto i vostri consigli, starò attenta, cercherò di non soffrire, ma anche se dovesse capitare, sappiamo che fa parte della vita».