Gf Vip, proposta di matrimonio in diretta. Elisabetta Gregoraci scossa: «Ha detto sì...»

Gf Vip , proposta di matrimonio in diretta. Elisabetta Gregoraci incredula: «Ha detto sì...». Pochi minuti fa, la casa del Grande Fratello Vip è stata cornice di un'inaspettata proposta di matrimonio. I concorrenti erano impegnati in uno shooting per celebrare i dieci anni di Instagram, quando è scattata la dichiarazione romantica. Ma andiamo con ordine.

Qualcuno urla dall'esterno. Si tratterebbe di Quentin Kammermann, il compagno di Myriam Catania. «Mi vuoi sposare? Ti amo», grida l'uomo con cui l'attrice ha un bambino, il piccolo Jacques. La scena non viene inquadrata dalla regia, ma si sente Myriam Catania urlare «Ti amo».

Ci pensa Elisabetta Gregoraci, rientrata in casa dal giardino, a spiegare tutto agli altri concorrenti (e ai telespettatori). «Il compagno di Myriam le ha chiesto di sposarla e lei ha risposto di sì». Rientrata anche Myriam, conclude: «Abbiamo un figlio, sapevo che prima o poi ci saremmo sposati».

