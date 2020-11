Gf Vip , Elisabetta Gregoraci choc: l'ex fidanzato rivela: «La mattina andava in ospedale da Briatore, la sera faceva sesso con me». Dagospia riporta un'anticipazione del settimanale Oggi, in cui Mino Magli, l'uomo che 13 anni fa è stato fidanzato con Elisabetta Gregoraci, torna a parlare della loro storia.

«L’unico mio intento - afferma Magli su Oggi - è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto… Ricordo molto bene il periodo in cui Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido 'finalmente sono libera' e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme».

Maglia parla anche di un noto caso giudiziario: «Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio e anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento... Peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni». Replicherà Elisabetta Gregoraci dalla casa del Gf Vip? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:04

