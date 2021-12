Gf Vip, Delia Duran nuova concorrente: l'indiscrezione fa già tremare la casa

Ingressi e uscite, la porta del Gf Vip è sempre aperta. Mentre si vocifera che si sta cercando una sostituta per Sonia Bruganelli che dopo la bagarre della scorsa puntata con Alfonso Signorini pare sia pronta a lasciare il reality, a condizione che trovi l'escamotage per non pagare la penale, altri concorrenti sono pronti a diventare vipponi. Tra questi, come da tempo si diceva, sicuramente a Gennaio arriva Kabir Bedi. Sandokan con la sua pacatezza potrebbe prendere il posto di Aldo Montano, che nel frattempo ha deciso di abbandonare il programma per tornare dalla sua famiglia.

APPROFONDIMENTI PERSONE Gf Vip, rivelazioni choc dell'ex di Alex Belli: «È... PERSONE Rocco Siffredi, la proposta hot ad Alex Belli: «Facciamo un... PERSONE Delia Duran: ecco chi è la moglie di Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, Alessandro Basciano al veleno contro Alex Belli: «Non... TELEVISIONE Gf Vip, papà Franco torna dal suo Manuel Bortuzzo:... TELEVISIONE Gf Vip, scintille tra Alex e Aldo: «Le tue ex hanno più... CANALE 5 Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo il litigio con Alfonso... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil Sorge mette a tacere Alex Belli: «Stai zitto e... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli torna nella casa: scoppia la polemica social:... CANALE 5 Alex Belli a Verissimo: «Contrario ai falsi gossip». Ma... PENSAVO FOSSE AMORE... Alex Belli e Soleil Sorge, faccia a faccia al Gf Vip: «Vita da... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è l'uomo...

Gf Vip, rivelazioni choc dell'ex di Alex Belli: «È un violento. All'epoca non l'ho denunciato, ora lo farei»

Gf Vip, Delia Duran nuova concorrente

Ma il nome che, se confermato, fa tremare anche i "muri" del loft di Cinecittà è quello di Delia Duran. E se così fosse ci sarà da divertirsi. Il triangolo Delia, Alex Belli e Soleil Sorge continua a far discutere. Nonostante la squalifica dell'attore che non ha rispettato le normative Covid, Belli continua ad avere tutta l'attenzione dei media. L'ex moglie, l'ex fidanzata, l'ex amico e chi più ne ha più ne metta, sono tutti scensi in campo (mediatico ovviamente) per andare contro l'ex di Centovetrine. Alex può piacere oppure no, ma la cosa certa è che lui è il vero protagonista di questa sesta edizione del reality di Canale 5. Inoltre Parpiglia comunica anche che ci sarà un altro ingresso, ma su di lui è rimasto misterioso.