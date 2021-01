Gf Vip, Dayane Mello choc: «Ho tentato il suicidio». Concorrenti commossi

Gf Vip , Dayane Mello choc: «Ha tentato il suicidio». Intervengono gli altri concorrenti. Dopo la puntata di ieri sera, la modella brasiliana si è sfogata con Mario Ermito, rivelando all'attore anche un momento molto delicato della sua vita.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Chiara Ferragni racconta la gravidanza: «Con la bimba soffro di... POLEMICA SOCIAL Gf Vip. Samantha de Grenet, la frase choc sulle coppie gay. Fan... TRAGEDIA Tanya Roberts non ce l'ha fatta, morta l'ex Bond girl GFVIP GF Vip, Dayane e Oppini si lanciano frecciatine a distanza: cosa... GOSSIP Dayane Mello in bikini a Forte dei Marmi (Vero)

Ecco le parole di Dayane Mello: «A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore', allora cosa ho iniziato a fare? Inizio a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio».

E conclude: «Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, urlare… è una felicità che abbonda dentro di me. Da diaci anni qua in Italia ero sola, avevo due amiche, oggi esco di qua con tante persone che mi voglio bene e che io amo, questa sensazione d’amore è la prova. Non siamo amici, ci amiamo! È questo per me che conta». I concorrenti abbracciano Dayane commossi.

Ultimo aggiornamento: 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA