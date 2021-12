Gf Vip, Carlo Cuozzo sfida Alex: «Delia è stata mia e lo sarà ancora». Poi posta la foto della modella a letto

Ieri Alex Belli è stato squalificato per aver infranto le normative di sicurezza covid andando a riabbracciare la moglie Delia Duran. E mentre Soleil tra le lacrime accusa marito e moglie di essere due teatranti la soap non ha ancora la parola fine. A rialzare un polverone mediatico ci ha pensarto Carlo Cuozzo, l'imprenditore napoletano 24enne paparazzato assieme alla modella venezuelana mentre si scambiavano baci e carezze in un noto ristorante milanese. Nell'incontro di ieri sera tra belli e la moglie però di quelle foto non si è proprio fatto cenno e oggi parte la vendetta social di Carlo.

Gf Vip, la vendetta di Carlo Cuozzo

«È tutto vero». Queste le parole che fanno da cornice a uno scatto che dimostrerebbere che tra i due non c'è stato solo quello che le immagini scattate dal portale Whoospee ma molto di più.

Delia nalla foto è di spalle con il vestito aperto sulla schiena e su un letto, presumibilmente la foto dovrebbe essere stata scattata da Cuozzo stesso, almeno così fa intendere lui. Ma non contento nelle storie successive carlo posta le conversazioni telefoniche che ci sarebbero state tra lui e Delia mentre la modella era diretta a Roma per raggiungere gli studi di Cinecittà, con un'unica intenzione: lasciare il marito. E sottolinea di nuovo: «Ribadisco che è tutto vero».

Il pentimento

Per ultimo l'imprenditore lancia una vera e propria sfida all'ex di CentoVetrine: «È stata mia, sarà ancora mia. Io non gioco». Certo Alex forse ora ha altro da fare che rispondere a questa provocazione, ma siamo certi che la reazione dell'attore non tarderà ad arrivare, magari in qualche talk show. Nl frattempo poi su Instagram l'imprenditore dopo aver pubblicato le foto pare se ne sia pentito e ha così deciso di rendere il suo profilo privato impedendo così di poter vedere le sue storie e le sue foto.