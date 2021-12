GF Vip, Belli provoca Montano: «Le tue ex hanno le corna come le renne». Il campione lo gela «Allontanate sto soggetto». Volano parole grosse in studio durante la 29ma puntata tra i due vipponi, deve intervenire Alfonso Signorini a dividerli.

Protagonista assoluto della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 20 dicembre è Alex Belli, che praticamente litiga con mezzo studio, non ultimo Aldo Montano. Tra i due, dopo un'amicizia iniziale non c'è più stato feeling e Montano non ha mai nascosto il fastidio quando durante le dirette andavano in scena i "teatrini".

Anche fuori dalla casa i due si sono "attaccati" via sociale e Alfonso Signorini ha voluto un faccia a faccia in diretta. «Se fossi meno egocentrico - commenta Montano - faresti meno danni», «L'unica cosa che sei stato in grado di fare tu - commenta Belli - è stato alzarmi le mani».

Gli animi si scaldano. Alex Belli con fare provocatorio si alza e va verso Montano, ma il campione non solo non cede alle provocazioni ma si rivolge a Sigorini ignorandolo: «Io non ho voglia di fare queste piazzate a casa tua con questo soggetto. Ha preso in giro tutti, io ci ho creduto molto, la cosa che mi rode è che ci ho creduto. Tu hai mancato di rispetto a tua moglie in modo orribile, oppure hai mancato di rispetto a Sole e al pubblico».

Belli deluso per non aver fatto esplodere Montano come aveva fatto nella casa ribatte: «Le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale».