Gf Vip, Soleil Sorge e Alex Belli: il fidanzato dell'influencer rompe il silenzio. Ecco cosa pensa Carlo Domingo

Di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, sappiamo tutto, o quasi. Il triangolo amoroso ha tenuto su per tre mesi gli ascolti del Gf Vip, ma ci si è spesso dimenticati (anche per le dinamiche che i protagonisti hanno creato) che anche la Sorge è fidanzata. Da triangolo a quadrato è un attimo. Ma Carlo Domingo, siciliano di nascita ma milanese d'azione che nella vita ha un'agenzia pubblicitaria, non ama apparire e per questo non si è mai esposto sulla questione. Ieri però ci ha pensato mamma Wendy (che ormai è famosa, o vorrebbe esserlo, quasi quanto l'influencer) a riportare il pensiero di Carlo rispetto alla liason nata nella casa di cinecittà.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Alex Belli, parla Andrea Palazzo (capoprogetto del Gf Vip): «Ha... PERSONE Gf Vip, Soleil Sorge regina della casa: la proposta... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran ha già perdonato Alex Belli? I due... TELEVISIONE Gf Vip, Katarina Raniakova invitata a casa di Delia e Alex:... TELEVISIONE Gf Vip, Carlo Cuozzo sfida Alex: «Delia è stata mia e lo... TELEVISIONE Gf Vip, la confessione di Jessica a Soleil: «Alex e Delia... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è l'uomo... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil contro Sophie: «Hai più plastica nel...

Gf Vip, Carlo Domingo è il fidanzato (presunto) di Soleil Sorge: ecco chi è l'imprenditore misterioso che lavora nella moda

Gf Vip, Solei e Alex parla mamma Wendy

Wendy ospite di Casa Chi ha cominciato con le difese nei confronti della figlia, come ogni mamma farebbe: «Questo show non va bene per l’emotività di Soleil! Spingere a tutti i costi come fosse una preda da fare innamorare». L'influencer quindi a sentire Wendy sarebbe la vera vittima. «Alex non è il suo tipo e lei non si innamorerebbe mai di lui, non è il suo tipo, menomale che è uscito». Quindi tutto quello che abbiamo visto per tre mesi non era amore e gli occhi lucidi di Soleil non erano reali, almeno questo secondo il cuore di mamma.

Gf Vip, Soleil: «Alex e Delia? Cornuti e felici. Sono disposti a tutto per un'ospitata tv»

Il "bacio di Giuda"

«Perché ci è rimasta male? Perché si è sentita presa in giro e non per un innamoramento, sicuramente. No, non credo che si sia innamorata. Non aspettava la mossa di lasciare la moglie per restare con lei. Soleil ci teneva all’amicizia e il rapporto umano con Alex. Lui e sua moglie avevano programmato tutto il dramma e Soleil doveva essere criticata e tirata in ballo come rovina famiglia ed è alquanto ridicolo. Come ha fatto a non accorgersi che lui aveva pianificato tutto? Avrà sospettato qualcosa ma poi si è fidata». Ma forse anche la Sorge ha il suo ruolo nella recita messa in atto da Alex e sul bacio anche Wendy non ha dubbi: «Non la vedo come una mossa positiva ma lei è un’attrice molto brava quando vuole. Ed ha voluto mostrare davanti a tutti questo smacco, punto».

Gf Vip, Alex Belli eliminato. Delia furiosa: «Sei caduto nella trappola di quella manipolatrice». Soleil gli fa la valigia

Cosa pensa Carlo

La domanda su Domingo era inevitabile per i conduttori di Casa Chi, e Wendy finalmente riporta per la prima volta il Carlopensiero:«Sta aspettando l'uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose, ovviamente. Ma è uno spettacolo che si è svolto così alla fine… Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui».