Gf Vip, Alex Belli ha scelto Soleil Sorge? I social lo confermano: stasera il faccia a faccia con Delia Duran. Le anticipazioni

Trentacinquesima puntata del Gf Vip. Serata di confronti capitati da Alfonso Signorini: mentre Sonia Bruganelli è pronta a svelare il motivo per cui non "tollera" Nathalie Caldonazzo il triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli resta sempre più spigoloso. La modella sudamericana approdata nel loft di Cinecittà venerdì è già entrata nelle dinamiche del gioco schierandosi con Miriana Trevisan & co. Non è mancato un momento in cui la moglie di Belli ha cercato conforto in Manila Nazzaro per i mesi di sofferenza passati. E mentre lei cerca risposte dentro di se l'ex di centovetrine segue tutto da fuori e Twitta. E se nel primo post Belli diceva di amarle entrambe per motivi diverse nel successivo Tweet la confusione si schiarisce e il sostegno è tutto per Soleil: «L’unica che mi pensa ed è connessa con la mia essenza!! Chi ha orecchi INTENDA!!»

L’unica che mi pensa ed è connessa con la mia essenza!! Chi ha orecchi INTENDA!!#alexbelli #solex #gfvip https://t.co/SD7C9fJbl6 — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 15, 2022

Gf Vip, Delia come reagirà ai Twitter di Alex Belli?

Chissà cosa ne penserà Delia di tutto questo? Intanto le due donne continuano a scambiarsi frecciatine al veleno. Sembra inevitabile che stasera quindi i protagonisti del trinagolo delle Barmuda tornino a confrontarsi. Ma nulla confronto lo scontro che ormai è una guerra aperta tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo.

Gf Vip, la scollatura di Nathalie stupisce, ma Sonia la attacca: «Ti senti Jiulia Roberts ma sei solo la Caldonazzo»

Maretta tra Alessandro e Sophie

Anche per le coppie non tira un buon clima nella casa. Alessandro e Sophie continuano a litigare. Dopo la confessione dell'ex di Uomini & Donne che ha ammesso le sue paure all'inizio delle relazioni, addirittura Basciano sotto le coperte le ha sussurrato un timido Ti amo. Ma le continue battutine e il distacco che la Codegoni sta dimostrando nella casa stanno portando Alessandro a valutare le cose da un altro punto di vista e a prendere un'importante decisione. Sophie appare confusa e per schiarirle le idee stasera entrerà la mamma.

Gf Vip, Delia Duran faccia a faccia con Soleil Sorge: «Racconta cosa avete fatto con Alex sotto le coperte»

Passione tra Gianmaria e Federica

Torna il fuoco della passione tra Gianmaria e Federica, che sia anche stavolta un fuoco di paglia? Lo scopriremo solo guardando il Gf Vip. Un degli ultimi concorrenti a varcare la porta rossa è stato è Kabir Bedi che ha compiuto 76 anni e ha festeggiato il suo compleanno proprio nella Casa di Gf Vip. I concorrenti in suo onore hanno preparato una cena indiana con tanto di costumi e balli della terra d’origine dell’attore. Kabir ha ringraziato tutti per la festa indimenticabile che gli è stata preparata e stasera per lui potrebbero arrivare gli auguri della moglie.

Gf Vip, il commovente video del figlio di Alessandro Basciano: «Mi manchi papà»

Sorprese e nomination

Certa è la sorpresa che arriverà alla Caldonazzo: sua mamma è pronta a sostenerla fuori e dentro e stasera magari ci racconterà qualcosa in più della vippona.

Al televoto ci sono Kabir Bedi, Federica Calemme e la coppia formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini. Nomination non da poco per questi gieffini per un motivo in particolare. Stasera scopriremo chi tra i nominati è il preferito del pubblico. Un eliminato stasera nel corso della puntata del 17 gennaio potrebbe esserci: l’addio di Manuel Bortuzzo per motivi di salute. Non resta che aspettare la puntata di stasera del Gf VIP per scoprirlo.