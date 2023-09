Gessica Notaro, critiche dagli haters per i ritocchini: «Mi hanno lanciato l'acido in faccia, voi cosa fareste?»

A sei anni dall'incubo, Gessica Notaro deve combattere adesso anche con gli haters. La ragazza che nel 2017 fu aggredita con l'acido dall'ex fidanzato, che la sfregiò rovinandole il viso per sempre, sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni ha risposto a chi ha avuto da ridire dopo la pubblicazione di una foto ritoccata a pochi giorni dal suo matrimonio con il compagno Filippo Bologni.

Gessica Notaro, lo sfogo contro gli haters

Che quella foto, che la ritraeva con l'acconciatura realizzata da Federico Fashion Style per le sue nozze, fosse ritoccata lo ha detto lei stessa: voleva nascondere alcune cicatrici, dovute proprio a quell'aggressione con l'acido. Alcuni utenti sui social, senza farsi molti scrupoli, hanno però scelto di attaccarla accusandola di avere un po' esagerato con la chirurgia estetica: Si è buttata della plastica in faccia, le ha scritto qualcuno.



E lei non si è lasciata sfuggire l'occasione di rispondere a tono: «Di solito lascio correre, ma un po' mi viene la voglia di farvi male - ribatte - non è il fatto che possiate pensare che ho messo del silicone, è la cattiveria con cui dite le cose». «Ora vi voglio dire quali sono i problemi del mio viso, perché non so cosa può sembrare da fuori: mi hanno tirato una bottiglia di acido addosso, quindi molte cose si sono rimpicciolite.

Ho perso una narice, il mio naso da sotto ha una narice chiusa, pende verso sinistra, ho una cicatrice qua che mi ha deviato tutto il setto, è più piccolo perché me l'hanno squagliato, prima o poi lo dovrò rifare».

E ancora: «La bocca non è rifatta, si è ingigantita perché qui mi si è creata una cicatrice che mi ha fatto retrazione verso l'alto. Ora non tolgo gli occhiali perché non ho la benda - aggiunge - e vedreste il casino che ho anche intorno all'occhio». «La chirurgia estetica mi ha salvato la vita, ho tutta la faccia rifatta - spiega ancora Gessica - Volete qualcosa di cui sparlare? Ve lo dico io: mi sono rifatta le tette, per togliermi uno sfizio. Ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di questo chiamiamolo 'incidente' che ho subito».



E infine: «Io stavo bene com'ero prima, ma mi hanno buttato addosso una bottiglia di acido: vorrei vedere voi se foste stati in quelle condizioni». Il giorno dopo, sempre su Instagram, dopo aver repostato gli articoli online che avevano ripreso le sue parole, Gessica si mostra poi con il suo chirurgo estetico che la aiuta con le cure, e ci scherza su: «Cosa farai oggi, mi lancerai della plastica addosso?».