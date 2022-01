Georgina Rodriguez, l'accusa della famiglia: «Cristiano Ronaldo, hai la donna più cattiva che si possa avere»

Quando si dice parenti serpenti. A due giorni dal debutto su Netflix di Soy Georgina, la serie tv dedicata alla vita privata e professionale della moglie di Cristiano Ronaldo, lo zio di Georgina Rodriguez la attacca duramente dalle colonne di The Sun.

L'accusa dello zio a Georgina Rodriguez

«Forse si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi, ma io non le ho mai chiesto niente. Da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo ci ha chiamato solo una o due volte» spiega al tabloid lo zio materno Jesus Hernandez, che accusa Georgina di essersi dimenticata della sua famiglia d'origine.

Stando al racconto dell'uomo, che in passato si è sempre preso cura della giovane e della sorella Ivana, anche dopo che il loro padre Jorge Rodriguez finì in carcere per traffico di cocaina, la modella sarebbe sparita dopo l'inizio della sua storia con CR7 nel 2016. «Ho cresciuto lei e sua sorella Ivana come se fossero figlie mie. Georgina ha vissuto con me durante tutto il periodo dell’adolescenza, fino al giorno in cui il padre è stato rispedito nel suo Paese natale». Ex giocatore e allenatore di calcio, Jorge Rodriguez ha scontato dieci anni di prigione in Spagna prima di essere estradato in Argentina dove è rimasto fino alla sua morte nel 2019.

Il messaggio a Cristiano Ronaldo

Anche in quell'occasione i tentativi di contatto da parte dello zio sarebbero stati inutili. Georgina infatti sarebbe risultata irraggiungibile. Proprio questo improvviso allontanamento avrebbe spinto lo zio a rivolgersi direttamente a Cristiano Ronaldo con un post su Facebook: «Hai la donna più cattiva che si possa avere al tuo fianco. Se vuoi saperne di più contattami e ti spiegherò». Parole alle quali il calciatore non ha mai voluto rispondere.

Lo zio Jesus non sembra l'unico ad avere da ridire sulla nipote. Alle sue accuse si sono aggiunte quelle della sorellastra Patrizia, che ha raccontato: «Quando era il compleanno di mio figlio le ho chiesto una maglietta autografata di Cristiano, ma lei mi ha detto che non era possibile, che non poteva disturbare Ronaldo perché era in vacanza». Stando poi al racconto della moglie di Hernandez, pare che l’influencer non si sia presentata nemmeno al funerale della nonna, scomparsa sempre nel 2019. A eccezione della sorellla Ivana, Georgina Rodriguez ha tagliato i ponti con tutta la famiglia d'origine, costruendosene un'altra al fianco di CR7.