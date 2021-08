George Clooney e Amal, l'indiscrezione: «Lei è di nuovo incinta di due gemelli...»

George Clooney e Amal Alamuddin, l'indiscrezione: «Lei è di nuovo incinta di due gemelli...». Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, l'avvocato libanese impegnata nella lotta ai diritti sarebbe di nuovo in dolce attesa e avrebbe superato il terzo mese. Non è tutto. Si tratterebbe di un'altra coppia di gemelli, a quattro anni di distanza dalla nascita di Ella e Alexander. Secondo il giornale inglese, George Clooney e Amal avrebbero comunicato la notizia solo agli amici più intimi, in attesa dell'annuncio ufficiale. L'attore hollywoodiano, 60 anni, e l'avvocato, 43, sono legati ufficialmente dal 2014, anno delle loro nozze a Venezia.

La coppia sta trascorrendo le vacanze nella loro villa sul Lago di Como. Clooney ha anche parlato dell'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito Laglio: «È molto peggio di quello che pensassi. A Cernobbio la situazione è molto grave e a Laglio anche peggiore. Ho parlato con il sindaco, ci sarà un sacco di lavoro, ci vorranno milioni di dollari, ma questa città è forte, reagirà e tornerà meglio di prima. Questa è una città molto resiliente».