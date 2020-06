George Clooney e Amal pronti al divorzio? L'indiscrezione: «Stanno vedendo altre persone»

George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero in procinto di divorziare. Finisce così la favola di una delle coppie di Hollywood più invidiate. Sembra che ad aver inasprito una crisi già esistente sia stato il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus e la convivenza forzata. Stando a quanto riporta il National Enquirer, l’attore e l’avvocatessa e attivista per i diritti umani vivrebbero ormai da “separati in casa” e vedrebbero anche altre persone.

Le indiscrezioni darebbero dunque per irreversibile la rottura. Il magazine afferma anche che la raccolta fondi a favore della Clooney Foundation for Justice organizzata dalla coppia con in palio un pranzo nella splendida villa del Lago di Como sarebbe stata il pretesto per incontrare altre persone. Gli amici della coppia, tuttavia, smentiscono i gossip sulla separazione.

George e Amal si sono sposati nel 2014 a Venezia, e hanno avuto due bambini, i gemelli Elle e Alexander. La coppia è molto attenta a proteggere la privacy della famiglia, ma di tanto in tanto si fanno strada pettegolezzi sulla presunta fine del loro rapporto.



Ultimo aggiornamento: 22:18

