Nozze in casa Gattinoni, Edoardo sposa il regista Rossano Giuppa: da Anna Foglietta ad Arisa, parata di vip

Gli sguardi complici nella “Sala Rossa” del Campidoglio che, idealmente, si tinge dei colori dell’arcobaleno. Al mattino, i sorrisi lasciano spazio a qualche lacrima tra gli abbracci degli amici più cari e delle celebrità che non sono mancate al coronamento di un sogno d’amore lungo 33 anni. Immagini di una favola di moda a lieto fine che, con un "sì" timido e veloce pronunciato davanti all’assessora capitolina alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità, Monica Lucarelli, suggellano l’attesa unione civile. Così Edoardo de’ Giorgio, già volto tv di Rai 1 e responsabile comunicazione della storica maison fondata da Fernanda Gattinoni, ha scambiato l’anello, portato dai nipotini Alfredo, Nicolai e Anastasia, con il compagno regista Rossano Giuppa. Di fronte ad un nutrito parterre di star del cinema e del piccolo schermo, Arisa si commuove seguita da Stefano Dominella, presidente della sezione Abbigliamento e Design di Unindustria Lazio, e dallo stilista Guillermo Mariotto.

Un bacio sulle labbra al sapore Couture, i versi poetici di Barbara Nevosi, poi l’elegante party serale a Palazzo Colonna dove i 170 ospiti sono stati accolti dagli sposi ed Elena Parmegiani, che fa gli onori di casa. Dj set di Sonia Rondini, l'incantevole voce della cantante Julielle, balli sfrenati con tanto di trenino porte-bonheur fra i candidi allestimenti floreali curati dalla wedding planner Jolanta Milasiute. Anna Foglietta, insieme al marito Paolo Sopranzetti, non ha perso l’happening glam. L’attrice ringrazia la coppia che ha scelto di devolvere in beneficenza all’associazione “ Every child is my child ”, di cui è presidente, parte delle donazioni ricevute. In rosa Lorena Bianchetti con il suo Bernardo De Luca, flash per Paola Minaccioni in completo di velluto ton sur ton. Ecco le talent scout di Altaroma Simonetta Gianfelici e Francesca Romana Secca, la conduttrice Cinzia Malvini, il fashion photographer Danilo Falà con l’art director Federica Trotta Mureau, i designer Italo Marseglia, Gianni De Benedittis, Michele Gaudiomonte, Wilma Silvestri. E, ancora, firme illustri del giornalismo, la regina del tricot Deanna Ferretti Veroni, la direttrice di Accademia del Lusso Roma Laura Gramigna, il presidente di Accademia Costume & Moda Lupo Lanzara, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici della kermesse cinematografica “Alice nella città”, la splendida Katia Noventa in abito lungo. L’imprenditrice Patrizia Pizzicheria, in outfit total black, si intrattiene con gli event manager Valentina Mirenda, Vesna Mandic e Roberto Pesucci, questi ultimi in partenza con Dominella alla volta di Belgrado per la mostra “L’Italia è di moda” dopo Seoul.

Brindisi e gourmandise, foto in terrazza prima della deliziosa torta nuziale a base di panna e fragoline di bosco. Garofani, tulipani bianchi e bon bon diventano un prezioso souvenir per gli invitati, stupiti da un video emozionale che è un album di ricordi realizzato con frame d’archivio. E vissero per sempre felici e contenti con alcuni diritti in più.