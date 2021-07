Fedez, la gaffe è virale: esulta e rivela a tutti dove abita Donnarumma. Tifosi impazziti

Fedez e la sua gaffe sui social non è sfuggita ai tifosi italiani. Lo "spoiler" su dove abita l'eroe dei rigori di Wembley, Gigio Donnarumma, non è sfuggito ai tanti follower del cantante e adesso tutti i tifosi sono in delirio. Il clamoroso indizio lanciato da Fedez nella sua storia per la vittoria dell'Europeo fa impazzire di gioia tutti i tifosi dell'Italia.

Leggi anche > Italia-Inghilterra, Donnarumma finalmente spiega perché non ha esultato all'ultimo rigore: «Non avevo capito»

Sono passati due giorni dalla conquista del titolo europeo, ma gli italiani sono ancora in festa per il titolo di campioni d'Europa conquistato per la seconda volta dopo 53 anni. Non solo la gente comune, ma anche i volti noti della tv e del mondo della musica sono in estasi.

Fedez è uno di quelli e nell'esultanza euforica pubblica una storia che svela dove abita Gianluigi Donnarumma il portierone della Nazionale italiana e neo acquisto del PSG. «Donnarumma ti aspetto a casa» inquadrando il palazzo incriminato e indicando il balcone dal quale, evidentemente, già altre volte si erano salutati. «Ci dobbiamo salutare dal balcone quando torni. Non so nemmeno se abiti lì. Grande, ti voglio bene».

Una gaffe contenuta se pensiamo al fatto che, per questioni sportive, Donnarumma non vivrà più a Milano dalla prossima stagione, bensì a Parigi. Ma sicuramente per lui il rientro a casa a Milano sarà piuttosto rumoroso.