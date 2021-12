Gabriele Rossi fidanzato con Lorenzo Licitra: «Gli scrissi quando vinse X Factor contro i Maneskin»

Per gli appassionati di gossip non è certo una novità, ma oggi Gabriele Rossi ha confermato in diretta su Rai Uno di essere fidanzato con Lorenzo Licitra. Ospite di "Oggi è un altro giorno", l'attore ha ammesso di fronte alle telecamere di avere una relazione con il cantante che sconfisse in finale i Maneskin a X Factor. «Stiamo insieme da due anni quasi, viviamo insieme» ha detto Gabriele Rossi, che in diretta ha ricevuto un video-messaggio da Licitra.

Sull'inizio della loro storia Gabriele Rossi, che in passato ha avuto una relazione con Gabriel Garko, rivela: «Io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X Factor, dicendogli che non avrebbe mai dovuto lasciare la musica che era bravissimo. Era però un messaggio senza alcuna finalità. Poi è capitato di prendere un caffè insieme, poi un altro ancora e così è nato tutto». Gabriele Rossi ha commentato infine l'incredibile successo riscosso dai Maneskin nell'ultimo anno: «Lorenzo ha vinto X Factor quando c’erano loro. Quando hanno vinto Sanremo e poi l’Eurovision ci siamo detti che erano due meritatissime vittorie, il loro talento era già venuto fuori».