Gabriele Rossi a Live non è la D’Urso: «Con Gabriel Garko ci siamo amati tantissimo»

Tutti hanno raccontato la verità, mancava solo la versione di Gabriele Rossi, l’ex compagno di Gabriel Garko, definito spesso e volentieri dai tabloid come l’amico speciale di Garko prima del coming out dell’attore.

Gabriele Rossi è intervenuto in esclusiva a Live non è la D’Urso per raccontare la sua versione: «Sono molto emozionato perché non ho mai parlato, anche prima di adesso non ho mai fatto esibizione del mio privato. Sono sempre stato comodo nella discrezione e riservatezza. Ho fatto pace con questa esposizione mediatica e ora sono sereno».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Gabriel Garko ospite del Messaggero.tv (Dalla Mura/Ag.Toiati) CANALE 5 Verissimo, Eva Grimaldi: «Stavo morendo per un'infezione,...

Modello, ballerino e attore, dalle fiction L’onore e il rispetto e Un passo dal cielo. Piedi per terra e un gran carico di sensibilità e timidezza Gabriele Rossi ha raccontato la sua versione con l’ex compagno Gabriel Garko: «Sui social si insiste molto che i personaggi famosi facciano coming out, perché ha un’utilità sociale per chi li segue. Ma siamo persone anche noi, con una famiglia, e un tempo giusto che ognuno ha per sistemare questo aspetto della vita, perché purtroppo ancora oggi va sistemato. Non ho mai dovuto nascondere perché non sono mai dovuto scendere a compromessi in ambiente lavorativo».

Periodo complicato il primo incontro fra Rossi e Garko: «Ora ne ho trentadue ma ne avevo diciannove quando l’ho conosciuto. E fummo amanti, eravamo entrambi fidanzati, ma quell’amore che era scoppiato sul set è durato il tempo delle riprese di L’Onore e il rispetto 2. Gabriel ne aveva trentasei di anni, ma non mi spaventava la differenza d’età, piuttosto il fatto che le sue fiction portavano share stratosferici, e dai miei diciannove anni, nonostante il contatto ravvicinato, mi faceva paura quella popolarità, sapevo che non sarebbe stato facile continuare nella storia d’amore. Ci siamo ritrovati poi dopo dieci anni».

Il racconto dell’attore prosegue: «Riccardo, il precedente fidanzato di Gabriel, ha sofferto più di me. Quando ci siamo rincontrati nel 2017 sono stato chiaro da subito, proviamo a stare finalmente insieme, non più d’amanti. Ero cresciuto, avevo più forza per pretendere rassicurazioni che garantissero un minimo di tranquillità per entrambi. Ho chiesto a Gabriel di aprirmi, e io mi sarei chiuso di più. Non lo avrei portato ai compleanni, ma lo avremmo detto a una ristretta cerchia d’amici. Niente bugie, non è vita questa. All’inizio ha accettato, con qualche resistenza, poi ne ha compreso l’importanza».

Tra queste amicizie anche quella con Barbara D’Urso, da sempre fan della coppia, che conosceva la verità da tempo, motivo per cui Gabriele Rossi ha scelto lei per raccontare la sua versione della storia: «Abbiamo litigato così tanto e spesso, che toglierci la fede che portavamo al dito era davvero una delle cose più tranquille che potessimo fare. Delle volte ci siamo abbracciati forte, diciamo così. Ci siamo amati tanto però. Ci siamo lasciati e siamo rimasti ancora amici. Per tanti anni l’ho aspettato, dopo la prima volta che ci siamo lasciati. Sforzandomi tanto sono riuscito a far capire a Gabriel tante cose, forse più da amico ora che quando stavamo insieme. Adesso ho un altro ragazzo anche io, sono dieci mesi ormai».

Lacrime di commozione da parte di entrambi al videomessaggio di Gabriel Garko: « Ribadisco quello che ha detto lui, questo momento della nostra relazione, che ci ha permesso di rimanere in buoni rapporti, è stata quello più difficile, una violenza per l’anima che ha portato però grandi benefici. Riconosco un grande appoggio da parte sua, e la cosa è reciproca. Penso sia un messaggio importante da dare».

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA