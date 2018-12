La confessione di Gabriel Garko: «Potrei essermi sposato...». E ora un «piccolo garkino»

di Emiliana Costa

Gabruiel Garko parla a Mara Venier. «». dice l'attore torinese che oggi si è raccontato a cuore aperto a Domenica In. Alla conduttrice ha mostratoE alla domanda di Mara Venier, «se è il momento giusto per avere un figlio», Garko non avrebbe escluso la possibilità: «Un piccolo Garkino...».Poi l'attore ha parlato del suo. «Amo tanto il mio lavoro, quanto il rispetto della mia privacy - ha detto -. Ci sono cascato anch'io con i social, ho dato troppo. Bisogna mantenere degli equilibri. Non mi possono giudicare sulla vita personale. La gente dovrebbe guardarsi di più allo specchio. Gli attacchi vengono fatti da persone ferite che non ce l'hanno fatta e sputano veleno addosso agli altri. Siamo arrivati in un periodo in cui manca il rispetto per gli altri.. Ho 46 anni, faccio questo lavoro da 30, di batoste ne ho ricevute.Mi fa male il tradimento dalle persone che credi amiche».Gabriel ha anche ripercorso il trauma vissuto 9 giorni prima del suo, quando a causa di una fuga di gas crollò la palazzina che lo ospitava e una donna perse la vita. «Per fortuna mi hanno messo affianco uno psicologo che mi ha aiutato a superare il trauma. Mi sono svegliato la mattina ed eroSono riuscito a uscire da solo. Per un periodo non riuscivo a stare al buio e a passare sotto le porte».Gabriel Garko si è poi, ricordando il suo cane alano che non c'è più. «È stato il mio compagno di vita per 7 anni. Chi è cresciuto con gli animali - ha concluso -. Ti responsabilizzano. Ho avuto il mio primo cane a 4 anni».