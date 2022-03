Francesco Totti e Ilary Blasi, ma quale separazione: la passeggiata scaccia crisi a Roma

Francesco Totti e Ilary Blasi smentiscono le voci di separazione. Dopo i numerosi gossip relativi all’addio fra l’ex capitano della Roma e la moglie, i due vengono sopresi da “Chi” durante una giornata trascorsa insieme nella Capitale.

Totti e Ilary, il match milionario tra case, brand e società. La crisi della coppia investe anche le numerose attività

APPROFONDIMENTI IL CASO Totti e Ilary, il match milionario tra case, brand e società....

Francesco Totti e Ilary Blasi (Chi - Instagram)

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme

Ormai da tempo fra web e carta stampata si parla della separazione fra Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, I due hanno smentito più volte la notizia utilizzando i social, sia con reazioni dirette e dichiarazioni come fatto dall’ex capitano della Roma, che “indirette” come la moglie, che ha postato dalle stories del suo account social la puntata passata con lui sul divano di casa a guardare “C’è posta per te”.

Dopo tante parole però arrivano le immagini di “Chi” a confermare che, se la tanto chiacchierata crisi è esistita, è stata brillantemente superata. I due infatti hanno trascorrono la giornata insieme, si fermano anche in un ristorante per pranzare e (finalmente) sorridono ai paparazzi una volta usciti dal locale per salire in macchina e far ritorno a casa.