Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella di lei. I fan notano un dettaglio: «Orribile»

di Emiliana Costa





© RIPRODUZIONE RISERVATA

aldella sorella della conduttrice, ma un particolare non è passato inosservato ai fan: «Orribile». Ieri l'ex capitano dellae la conduttrice Mediaset hanno partecipato alle nozze di, una delle sorelle di. Neanche a dirlo, non sono mancate foto sui social del giorno speciale. Ma un dettaglio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.ha postato su Instagram un album fotografico, con gli scatti più belli. Con la sposa, il sacerdote e con il marito Totti. Ma ai follower non sarebbe andato giù l'outfit della "Capitana": «Ilary ma puoi indossare pantaloni gialli al matrimonio di tua sorella?». E ancora: «Non sono bigotta, ma in chiesa non si va scollati per una questione di valori». E infine: «Almeno si poteva mettere una gonna, un po' più elegante...».non avrebbe risposto alle critiche dei fan. Perinvece è un tripudio di complimenti: «Il Capitano è qualcosa di fantastico».